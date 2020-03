Coronavírus: WhatsApp lança página para combater pandemia

O WhatsApp anunciou, nesta última quarta-feira (18), duas iniciativas de apoio à luta global contra a pandemia de coronavírus (covid-19).

A primeira delas é um hub de informações sobre o novo coronavírus, projeto em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), UNICEF e PNUD.

A empresa dispõe uma página em seu website oficial criada exclusivamente para fornecer orientações (whatsapp.com/coronavirus) sobre como proceder diante da pandemia - tanto para os usuários quanto para profissionais da saúde, educadores, líderes comunitários, organizações sem fins lucrativos, governos e empresas locais.

"A atualização das informações sobre o COVID-19 para as comunidades locais em todo o mundo é uma parte crítica dos esforços da comunidade internacional para conter a propagação do vírus", afirmou o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner. "As parcerias com empresas do setor privado como o WhatsApp ajudarão a obter essas informações vitais e em tempo real da Organização Mundial da Saúde e das autoridades locais de saúde para bilhões de usuários em todo o mundo".

A segunda iniciativa da empresa consiste na doação de US$ 1 milhão à Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN), combatendo, assim, a desinformação em mais de 100 organizações locais em pelo menos 45 países.