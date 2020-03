Paraná soma 14 casos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira (18) mais dois casos de coronavírus no Paraná, um em Foz do Iguaçu e outro em Maringá, chegando a 14 casos confirmados em todo Estado. Os exames foram feitos no Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR). Foram descartados 36, totalizando 119 descartes. Atualmente há 67 suspeitos.

Os casos confirmados de uma mulher de 46 anos que mora na Espanha, viajou para o Brasil na semana passada já com os sintomas e procurou atendimento no município de Maringá, onde foi notificado e confirmado o caso de coronavírus.

Já em Foz do Iguaçu, uma mulher de 33 anos viajou para o Reino Unido no mês passado, começou a sentir os sintomas no início de março e retornou para Foz do Iguaçu onde reside, há cerca de dez dias.