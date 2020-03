Funcionário da Copel é atacado por pitbull e fica em estado grave

Um funcionário da Copel, responsável por fazer a leitura do consumo de energia, foi atacado por um pitbull na tarde desta terça-feira (17), enquanto trabalhava na Rua Idalina Carvalho de Lima, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. De acordo com a família, o homem teve ferimentos graves.

De acordo com a filha da vítima, o homem ficou gravemente ferido após ser atacado na região do rosto e do pescoço. “Ele estava fazendo a leitura de uma das casas e conferia o relógio, quando viu o cachorro já em cima dele”, detalhou.

A vítima relatou à filha que o cachorro de grande porte estava solto dentro do terreno e “arrebentou a cerca de proteção”.

Como o funcionário perdeu muito sangue, não pôde fazer pontos, uma vez que “os exames precisavam ficar prontos antes”. Além disso, ele teve o queixo fraturado devido a violência do cachorro e lesões internas. “Ele vai passar por várias cirurgias para tirar a pele morta”, completou.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi quem prestou atendimento à vítima e quem a levou para o Hospital Cajuru. Um inquérito policial deve ser instaurado pela Polícia Civil para apurar o ocorrido.

Em nota, a Copel relatou que essa é a segunda vez que o mesmo cachorro ataca um leiturista, sendo o outro da Sanepar. “Iremos cadastrar essa unidade consumidora como de risco por ter cão feroz, bloquear as leituras desta Unidade Consumidora e de outras casas próximas, e faturar pela média de consumo, entregar ao proprietário uma carta de posse responsável alertando sobre cuidados a serem tomados para evitar novos acidentes, e acompanhar boletim de ocorrência aberto sobre o caso”, diz a nota.

(Banda B)