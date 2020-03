Anitta cancela festa de aniversário por conta do Coronavírus

Diante de toda disseminação do Covid-19 e com a agenda profissional toda cancelada, a cantora Anitta decidiu adiar a festa de aniversário que estava preparando para comemorar seus 27 anos. A artista, que faz aniversário no dia 30 de março, já havia, inclusive, enviado um ‘Save The Date’ para alguns convidados.

No Instagram, a cantora contou que está buscando uma atividade extra para se sentir ativa durante a quarentena. "Está me dando uma agonia, pensei que podia aprender um idioma novo. Alguém me manda um curso online de francês? Vai ser o máximo, quando acabar vou ter aprendido a falar francês. Sempre quis aprender", disse.