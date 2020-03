Governador determina adoção de novas medidas para evitar o coronavírus

O governador Carlos Massa Ratinho Junior reuniu integrantes da equipe de gestão do Estado na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio Iguaçu, para discutir novas providências para evitar a proliferação do coronavírus no Paraná.

Segundo o governador, as equipes do governo devem estar integradas e buscar soluções para as situações impostas pela doença diariamente, de forma a minimizar ao máximo o impacto da pandemia sobre a população paranaense.

Uma série de iniciativas foram debatidas e serão avaliadas sob o aspecto legal para serem divulgadas o mais breve possível.

A reunião teve a participação de gestores da Procuradoria-Geral do Estado, Saúde, Casa Civil, Segurança Pública, Defesa Civil, além da presença do comandante da 5ª Divisão de Exército, general Carlos José Russo Assumpção Penteado, e do superintende da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Ismael de Oliveira.