Cascão lava as mãos pela primeira vez para conscientizar sobre o coronavírus

O personagem mais sujinho da 'Turma da Mônica', aparece lavando as mãos para conscientizar sobre o contágio por coronavírus. Cascão, que detesta água, é o personagem central de uma das mais recentes peças da campanha educativa postada nas redes sociais da 'Turma da Mônica'. Em uma imagem compartilhada no Facebook oficial do gibi, os principais personagens aparecem em frente ao espelho, com Cascão no centro, em frente à pia, pronto para lavar as mãos. Confira:

Na legenda, a equipe justificou a ilustração e alertou: “Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus. E como a transmissão acontece também por contato físico, quando as gotículas alcançam mucosas do olho, nariz e boca, o melhor é evitar beijos e abraços. Não é desprezo, é apenas proteção”.

“Eu vivi pra ver o Cascão lavando as mãos e evitando doenças! Parabéns Cascão!”, comentou um internauta.

A imagem que pretende alertar diversas crianças, já ganhou milhares de curtidas.