Isis Valverde desabafa após vídeo de babá trabalhando em casa

Na última segunda-feira (16), a atriz Isis Valverde divulgou em seu Instagram, vários stories incentivando os seguidores a ficar em casa devido a disseminação do coronavírus. Em meio as orientações da atriz, um detalhe chamou atenção dos seguidores: uma funcionária aparece lavando louça ao fundo.



Após a repercussão negativa, a global decidiu se pronunciar sobre o assunto. Ela explicou que Cláudia, a baba de seu filho, trabalha com ela há dez anos e não tem familiares próximos no Rio de Janeiro, com isso, decidiu ficar na casa da atriz. "Como cidadã, resolvi explicar a matéria que saiu. E como cidadã consciente, eu dispensei todos os meus funcionários pela segurança deles e pela minha segurança. A pessoa que aparece no meu vídeo é a Cláudia, que está comigo há dez anos, ela não tem familiares próximos no Rio e ficaria sozinha em casa", comenta.

Isis ainda disse que a funcionária, que é babá de Rael, seu filho de 1 ano fruto de seu casamento com André Resende, ficou com eles por vontade própria. "Ela viu que eu ia ficar sozinha com o Rael e decidiu fazer companhia, por livre e espontânea vontade aqui em casa para nos ajudar e pra gente ficar juntos nessa. E como ela é maravilhosa, incrível, é nosso anjo, ela está aqui com a gente. E a gente segue em quarentena", finalizou.

(Vídeo: Divulgação/ Retratos da Vida)