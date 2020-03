Irmã de Gabriela Pugliesi se pronuncia após casos de coronavírus em seu casamento

A irmã da influenciadora digital Gabriela Pugliesi, também influencer Marcella Minelli, usou as redes sociais para fazer um esclarecimento sobre o foco de transmissão de coronavírus em seu casamento realizado no último 7 de março em Itacaré, na Bahia.

Marcella postou um vídeo em seu Instagram no último domingo (15), revelando que ela e o marido, Marcelo Bezerra de Menezes, estão em quarentena nas Ilhas Maldivas. O casal está passando a lua de mel no país do sul da Ásia.

A influencer disse que não sabia dos casos da covid-19 antes de viajarem. Os dois não apresentam sintomas da doença. Segundo Marcella, eles foram orientados a não saírem do quarto do hotel. Confira o vídeo divulgado pelo casal:

Logo após o casamento da irmã, Gabriela Pugliesi foi diagnosticada com coronavírus na última quinta-feira (12). A influenciadora Shantal Vedelho e a cantora Preta Gil, que estiveram na mesma festa, também foram infectadas.