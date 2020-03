General Heleno testa positivo para o coronavírus

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno testou positivo para o novo coronavírus. O ministro afirmou em sua conta no Twitter que está isolado em casa. O resultado foi confirmado na manhã desta quarta-feira (18).

Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas.

— General Heleno (@gen_heleno) March 18, 2020

O ministro do GSI tem 72 anos e, pela idade, está dentro do chamado grupo de risco. Além de pessoas idosas, com mais de 65 anos, asmáticos, pessoas com doenças cardíacas, fumantes e diabéticos também estão entre os mais propensos a apresentar os sintomas mais graves da infecção.

Braço-direito de Jair Bolsonaro, o general esteve na comitiva que viajou com o presidente aos Estados Unidos, quando o Secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, contraiu o Covid-19. Ele é o 15º membro da comitiva infectado pelo coronavírus.



Por precaução, o ministro será submetido a isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, até que a contaminação desapareça.