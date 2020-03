Guitarrista de banda de metal morre vítima de ataque cardíaco

O guitarrista Jason Rainey, da banda de metal Sacred Reich, morreu vítima de um ataque cardíaco aos 53 anos. A morte foi confirmada em um post no Facebook por Renee Novak, esposa de Jason.

“O meu marido Jason Rainey morreu há uma hora. Provavelmente em decorrência de um ataque cardíaco. Eles tentaram revivê-lo por meia hora mas ele não pode ser salvo”, escreveu a mulher.

O Instagram oficial da Sacred Reich, publicou um post com uma foto de Rainey lamentando a morte do colega: “É com profunda tristeza e corações partidos que devemos anunciar que nosso amigo, guitarrista e membro fundador do Sacred Reich, Jason Rainey, faleceu. Jason começou a banda depois de tocar guitarra por apenas seis meses. Com pura determinação e vontade, ele nos levou através dos primeiros anos da banda. Ele trabalhou incansavelmente”.

“Nos últimos anos, ele enfrentou alguns problemas médicos sérios. Ele acabou sofrendo um ataque cardíaco na segunda-feira, 16 de março. Ele tinha 53 anos. Jason, desejamos-lhe paz e amor”, encerra o texto.