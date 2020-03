Blogueira gera revolta ao lamber assento sanitário em “desafio do coronavírus“; assista

A blogueira norte-americana Ava Louise, de 22 anos, conhecida na rede social TikTok, gerou revolta na web, na última segunda-feira (16), ao postar imagens lambendo o assento sanitário de um banheiro de avião, no que ela chamou de "desafio do coronavírus". Assista:

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

"Por favor, compartilhem para que as pessoas saibam como higienizar corretamente um avião", escreveu Ava, que mora em Miami Beach, na Flórida.

A blogueira foi detonado por muitos internautas. "Espero que você pegue [Covid-19]", respondeu um seguidor. "Você já contraiu hepatites A, B e C fazendo isso", comentou uma seguidora.

O Covid-19 já matou mais de 6,5 mil pessoas ao redor do mundo, com mais de 170 mil casos. Só nos EUA, já são 60 mortes, com cerca de 3 mil infectados.