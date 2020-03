Assembleia Legislativa implanta plano de saúde coletivo para servidores

Mais uma medida de modernização da Assembleia Legislativa do Paraná foi implantada na tarde desta terça-feira (17). Desta vez, a ação beneficia os mais de 1.500 servidores do Legislativo paranaense. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB) e o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) assinaram o contrato de prestação de serviços de assistência médica para os servidores efetivos, comissionados, adidos e do Gabinete Militar do Poder Legislativo.

A vencedora da licitação foi a empresa Unimed Curitiba que no ato da assinatura do contrato foi representada pelo diretor-presidente Dr. Rached Hajar Traya.

O presidente Traiano dividiu mais esse avanço do Poder Legislativo com todos os deputados. “Mais uma grande conquista sim. A Mesa Executiva encarna o desejo e sentimento de todos os servidores e deputados. Tomamos essa decisão e estamos implementando. Assinamos o contrato no dia de hoje e, agora, todos aqueles que queiram aderir ao plano pode procurar o Departamento Pessoal”, disse. “Foi um processo licitatório em que a Unimed foi a vitoriosa e esse processo vai oportunizar aos servidores tem um plano de saúde com condições bem protegidas, com um custo reduzido, pois quando é um plano coletivo os valores são diferenciados”, completou Traiano.

Para o primeiro secretário, deputado Romanelli, a decisão de contratar um plano de saúde coletivo irá gerar uma economia aos cofres do Poder Legislativo em relação ao reembolso de assistência à saúde, previsto inicialmente. “Reduzimos a despesa para um terço do que estava previsto por conta da racionalização da construção dessa solução do plano de saúde que dá muito mais garantia a todos. Hoje é um dia histórico, pois é o cumprimento de um compromisso que havíamos firmado com os servidores desta Casa”, disse Romanelli detalhando que será um “sistema com participação do servidor, a Assembleia paga metade do valor da mensalidade e o servidor a outra metade”, completou.

Para o diretor-presidente da Unimed Curitiba, Dr. Rached, é a “oportunidade dos servidores da Assembleia de ter um plano assistencial com qualidade com uma oportunidade de vários serviços de saúde na área medica com qualidade assistencial”.