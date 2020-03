Médica afirma que receitas caseiras de álcool em gel não têm eficiência contra o coronavírus

Estamos passando por uma grande crise do Coronavírus e a necessidade dos cuidados com a higienização é fundamental para evitar o contágio para outras pessoas. Receitas caseiras devem ser evitadas, visto que essas não têm eficiência contra o vírus e podem ser uma ponte de contaminação. Por isso, é essencial nos mantermos atentos aos canais oficiais de informação e redobrar a atenção.

A médica dermatologista Ana Regina Trávolo explica que o álcool ideal para a higienização é o em gel com 70% de concentração. Uso de álcool comum pode ser feito na falta do em gel, porém, deve-se observar que ele causa mais ressecamento da pele. “Importante utilizar cremes hidratantes para as mãos para se evitar o ressecamento excessivo da pele pelo uso do álcool”. Em hipótese alguma devem ser usadas receitas caseiras, como gel de cabelo com álcool. Ele faz com que a sujeira fique grudada e traz contaminações.

O álcool em gel deve ser o substituto da lavagem das mãos quando não se tiver acesso a água e sabão. Seja na rua, em ambiente de trabalho, transporte público, transporte individual por aplicativo, além de utensílios, como volante do veículo, maçaneta das portas , entre outros locais em que a lavagem não seja possível . A lavagem deve ser até os punhos, unhas, todos os dedos, entre os dedos e as costas das mãos”, completa a dermatologista.