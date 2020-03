Copel adota medidas para evitar propagação do coronavírus

A Copel está adotando uma série de ações preventivas para evitar impactos relativos à pandemia de coronavírus a funcionários e no atendimento a consumidores. As agências presenciais da empresa estão com acesso limitado. Os consumidores estão passando por uma triagem de atendimento com orientações sendo repassadas do lado de fora das lojas. Equipes de atendimento remoto e virtual estão sendo reforçadas, para garantir atendimento nos canais não presenciais, como telefone, aplicativo e agência virtual no site.

Na empresa, treinamentos e reuniões presenciais foram suspensos, auditórios foram fechados e áreas de grande circulação de pessoas, como banheiros, bebedouros e veículos, estão recebendo reforço de higienização. Refeitórios estão funcionando com base em um rodízio de pessoas.

PLANO - Um plano de contingência foi criado para que áreas fundamentais para o andamento da empresa permaneçam funcionando. Visitas de pessoas externas às dependências da Companhia estão suspensas, assim como viagens a trabalho.

O trabalho a distância foi instituído para funcionários com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas, pulmonares e imunossupressoras, em tratamento de câncer, e gestantes e lactantes. A Copel lançou uma pesquisa interna para traçar o perfil dos grupos de funcionários que devem trabalhar a distância nas próximas etapas, em função da evolução do vírus.

Diversas ações foram tomadas a partir da emissão do decreto estadual 4230/2020, com determinações a serem seguidas por instituições de ensino e outros órgãos do Paraná.

Para evitar aglomerações, a orientação é de que consumidores usem os canais virtuais da Copel, que atendem a maior parte dos serviços oferecidos nas agências presenciais. São eles:

Telefone: 0800 51 00 116Agência Virtual: www.copel.comAplicativo Copel Mobile (Google Play e Apple Store)