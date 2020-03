Segunda morte por coronavírus no Brasil está em análise 

A segundo morte por pelo novo coronavírus está em análise nesta terça (17). De acordo com a publicação, a vítima seria uma mulher de 76 anos. Ainda não há informações sobre a forma de contágio, mas, de acordo com a reportagem da Band, o hospital particular não notificou a Secretaria de Saúde do estado.

Um homem de 62 anos, de São Paulo, teve a morte confirmada nesta terça (17). Segundo informações da TV Globo, a vítima tinha diabetes, hipertensão e um problema na próstata. O homem estava hospitalizado, mas o seu quadro de saúde se agravou por causa do coronavírus.

O estado de São Paulo concentra o maior número de casos confirmados da doença: 152. Em todo país, segundo o Ministério da Saúde, são 234 casos confirmados.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde de SP, são 1.777 casos suspeitos de coronavírus no estado. O Governo de São Paulo avalia que o surto de coronavírus deve durar "de quatro a cinco meses".



Com informações Rádio Bandeirantes e Band.com.br.