Saúde debate com médicos enfrentamento do coronavírus

Equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde e médicos de diversos órgãos, instituições de ensino e hospitalares, produziram uma série de recomendações para o enfrentamento da pandemia pelo coronavírus. A reunião teve como proposta a elaboração de documento complementar e detalhado sobre estratégias e ações para os cenários possíveis na evolução e crescimento de casos da Covid-19 no Paraná.

A lista de recomendações engloba três grandes áreas: distanciamento social, organização do sistema de saúde no aspecto assistencial e aumento da transmissão de casos.

Entre as ações para melhorar e ampliar a capacidade de atendimento para os possíveis pacientes com Covid-19 estão treinamentos para profissionais que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI); mobilização da academia, em especial os alunos de medicina e enfermagem em fase final de formação para participar de eventos de orientação, monitoramento e auxílio nos atendimentos; redução e controle das visitas em asilos e vedação da entrada de cuidadores e acompanhantes sintomáticos para doenças respiratórias, entre outras.

“Reunimos profissionais renomados para auxiliar na compreensão deste contexto do coronavírus”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Segundo ele, é importante esta colaboração, porque não permite buscar procedimentos mais precisos de atuação, conforme as possíveis demandas enfrentadas pelo serviço de saúde. “São contribuições fundamentais, balizadas inclusive na referência profissional e de campo destas pessoas”, afirmou.

A reunião contou com a participação dos representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia, do Conselho Regional de Medicina, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, do Complexo Hospitalar do Trabalhador, do Hospital das Clínicas, do Hospital Pequeno Príncipe, do Laboratório Central do Estado, além de técnicos e assessores da Secretaria.

DECRETO - O Governo do Paraná anunciou o Decreto Nº 4230, nesta segunda-feira (16), em que constam as principais medidas adotadas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus no Estado. Com a medida, a pretensão é reduzir as possibilidades de contato entre as pessoas para conter a propagação do vírus. São ações específicas que ampliam a proteção a servidores incluídos em grupos de risco e fortalecem ações nas fronteiras e divisas.