Louis Vuitton usa fábricas de perfumes para produzir álcool gel na França

O grupo francês LVMH, líder mundial do luxo, dono de marcas como Louis Vuitton, Dior e Guerlain, anunciou neste último domingo (15), que vai produzir álcool gel em suas fábricas de perfume.

O material será doado às autoridades francesas e a ação será mantida “o tempo que for necessário”, explicou o grupo por meio de um comunicado. “A LVMH pretende ajudar a lidar com o risco de falta de produto na França e permitir que um número maior de pessoas continue a tomar as medidas corretas para se proteger da propagação do vírus”, diz a nota,

A lavagem das mãos com álcool gel ou sabão é a principal recomendação de acordo com a Organização Mundial da Saúde para impedir a contaminação por covid-19. A busca pelo produto, no entanto, tem levado à escassez em diversos países. “A Louis Vuitton usará toda sua instalação produtiva de perfumes e cosméticos (Parfums Christian Dior, Guerlain e Parfums Givenchy) na França para produzir grandes quantidades de álcool gel a partir de segunda-feira.”

A França registra até o momento 5,437 casos, com 127 mortes. Por lá, eventos culturais e esportivos estão suspensos. Restaurantes e bares baixaram suas portas e as aulas foram suspensas.