Infectologista informa sobre o coronavírus aos participantes do BBB20

Depois de muita especulação sobre o confinamento, os participantes do Big Brother Brasil 20, foram informados sobre a disseminação do novo coronavírus. A Rede Globo, abriu o jogo com os brothers, durante a exibição do programa após "Amor de Mãe", na última segunda-feira (16).

Com o impacto do covid-19 no mundo, o reality quebrou um de seus preceitos básicos e informou aos brothers sobre a situação do lado de fora da casa do BBB. Um infectologista se uniu ao apresentador Tiago Leifert e orientou os participantes sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação.

• Edimilson Migowski, infectologista e professor da UFRJ, dá dicas de como lavar as mãos:#RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/rTd20lxJbp

— Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2020

Além disso, para tranquilizar a todos, o reality avisou aos participantes o estado de saúde de suas famílias, que passam bem. "Para tranquilizar a todos, o reality terá, ainda, o cuidado de avisar aos participantes sobre o estado de saúde de suas famílias, que passam bem”, afirma nota à imprensa.

A emissora já havia suspendido a plateia nos dias de eliminação, por tempo indeterminado, para evitar aglomerações. Além disso, o limite diário de consumo de água para todos na casa foi aumentado em 20 vezes, para que todos possam lavar as mãos com frequência — uma das principais ações de prevenção ao vírus. Veja:

• Tiago: "Nosso programa continua? Continua. Tá tudo bem. Só que a gente precisa mudar alguns hábitos." Veja o que muda no #BBB20 ao vivo de amanhã! #RedeBBB pic.twitter.com/3uhtuv0GLi

— Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2020