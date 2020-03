Flamengo: Jorge Jesus testa positivo para coronavírus

O técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, realizou um primeiro teste para coronavírus e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo.

Confira a nota oficial do Flamengo:

"O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana."

Com informações, O tempo