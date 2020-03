“Hospital do Idoso já paga cinco vezes mais pelo álcool em gel”, denuncia Michele Caputo

O deputado estadual Michele Caputo (PSDB) denunciou nesta segunda-feira (16) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, a prática de preços abusivos em máscaras e álcool em gel no comércio de Curitiba e de empresas que fornecem insumos ao Hospital do Idoso de Curitiba. “A instituição já está pagando cinco vezes mais caro pelo álcool em gel”, afirmou.

Caputo que é farmacêutico e foi secretário municipal de Saúde de Curitiba e secretário estadual de Saúde, demonstra preocupação com o avanço da pandemia do novo coronavírus no Paraná. O deputado elencou uma série de medidas para conter o avanço da doença, entre elas, a necessidade de ampliar a oferta do teste do Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). “A falta desse teste é o ponto fraco do enfrentamento da doença”, disse.

Segundo ponto destacado por Michele é a produção própria de álcool em gel e máscaras pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar); isenção do ICMS de forma temporária para quem produzir álcool em gel ; locação de aparelhos respiradores para os idosos utilizarem em suas casas; antecipação das férias escolares; cancelamentos de eventos; hospitais de campanha; isolamento voluntário; fortalecimento na retaguarda de leitos de UTI; suspensão das cirurgias eletivas nos hospitais; vacinação domiciliar da gripe para idosos. “É preciso tomar medidas mais efetivas para conter o avanço do novo coronavírus. O Paraná já tem seis casos confirmados e o número de suspeitas vem aumentando”, alertou.

Em aparte, o deputado delegado Fernando Martins (PSL), cobrou um posicionamento do governo do Estado na fiscalização preventiva para que se evite o aumento abusivo por conta da alta procura de produtos de prevenção contra o coronavírus.