Romanelli defende uso do fundo eleitoral no combate do coronavírus

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, defendeu nesta segunda-feira (16), o uso do fundo eleitoral no combate a pandemia do coronavírus que chegou ao Brasil. Já são 200 casos confirmados no País - seis deles no Paraná. "Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o correto é usar o dinheiro previsto no fundo eleitoral para a campanha de 2020 no SUS, repassando diretamente para os estados e municípios”, disse Romanelli.

Ao fundão, como é chamado, estão reservados R$ 2 bilhões no orçamento. Os recursos constam na Lei Orçamentária Anual, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse dinheiro, segundo Romanelli, devem se somar aos R$ 5 bilhões já aprovados no Congresso Nacional e destinados ao Sistema Único de Saúde.

O dinheiro do fundão será utilizado na campanha dos partidos nas eleições de 4 de outubro, onde serão eleitos prefeitos e vereadores.

Casos - O Ministério da Saúde aponta que até domingo (15) havia 200 casos em todo o país. De acordo com levantamento diário, 1.917 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença.

Na quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

O Paraná, com seis casos, ainda não registrou nenhum caso comunitário - as seis pessoas infectadas estavam em viagem no exterior. Cidades como Foz do Iguaçu e Cascavel já suspenderam as aulas, universidades federais, estaduais e particulares também suspenderam as aulas por 14 dias. A Assembleia Legislativa restringiu o acesso às galerias e suspendeu as audiências públicas por um mês.

Orientações - O Estado lançou uma campanha que intensifica orientações sobre os métodos de prevenção, para evitar a propagação do vírus e também para tranquilizar a população. Todo o conteúdo está disponível no site www.coronavirus.pr.gov.br.

Os principais sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, são semelhantes ao de um resfriado, como febre, tosse seca, dificuldade para respirar e insuficiência renal nos casos mais graves. Em caso do registro dos sintomas, é importante procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento.

Além das unidades de saúde, o paciente também pode entrar em contato pelo telefone 0800 644 4414 ou pelo Whatsapp (41) 3330-4414.