Governo e emissoras de rádio querem ampliar parcerias

O secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, João Debiasi, recebeu nesta segunda-feira (16) o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp), Michel Micheleto. No primeiro encontro institucional, no Palácio Iguaçu, foram tratadas questões para o fortalecimento do setor de comunicação do Paraná a partir de ações conjuntas entre Estado e empresas.

“Uma reunião importante para o compartilhamento de ideias e debate de atividades que podem fortalecer todo o sistema estadual de comunicação”, explica o secretário. Segundo ele, uma das ideias discutidas é a criação de um fórum permanente de discussão do setor, com a participação de profissionais de comunicação de todas as mídias. “Queremos todas as entidades representativas presentes”, ressalta João Debiasi.Micheleto afirmou que o encontro foi muito produtivo, abrindo espaço para o debate de temas que vão contribuir para que as rádios paranaenses e os meios de comunicação em geral tenham papel cada vez mais ativo na divulgação de informações de interesse da sociedade.

Ele destacou que no momento há grande engajamento das emissoras na disseminação de informações sobre o coronavírus, afirmando que o Estado é uma fonte imprescindível de informações. “Estamos fortalecendo esta parceria”, disse Micheleto.

Fundada em 1975, A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná reúne hoje mais de 320 emissoras no Estado.