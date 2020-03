Estado financia Centro de Turismo Rural em Borrazópolis

A Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Bairro Salto Fogueira, em Borrazópolis, na região Central do Paraná, ganhou neste domingo (15) um Centro de Turismo Rural com refeitório, cozinha industrial e agroindústria de panificados. O empreendimento foi possível graças ao repasse de R$ 420 mil pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, dentro do Programa Pró-Rural.

O barracão, construído em terreno da associação, possui mais de mil metros quadrados e foi adequado para receber turistas e possibilitar que os agricultores familiares comercializem produtos, aumentando a renda e gerando trabalho na comunidade. O primeiro evento aconteceu neste domingo com a 9.ª Caminhada Internacional da Natureza – Circuito Salto da Fogueira, que tem a Secretaria da Agricultura e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater entre os parceiros.

“O dinheiro é importante, mas não adianta ter só dinheiro se não tiver atitude, se não tiver força de vontade”, disse a chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura em Ivaiporã, Vitória Maria Montenegro Holzmann, que representou o secretário Norberto Ortigara. “Se a comunidade se junta, se ela acredita, ela consegue fazer a maravilha que é este Centro de Turismo Rural.”

ASSOCIAÇÃO – A Associação de Pequenos Produtores e Moradores do Bairro Salto Fogueira foi criada com a finalidade de fortalecer as atividades da agricultura familiar, criando oportunidades de emprego e renda para a comunidade. Até agora, ela realizava as atividades em um barracão anexo à igreja de Salto Fogueira. Os equipamentos já existentes serão utilizados na nova estrutura.

A proposta da associação é ampliar a capacidade de público e o número de produtos oferecidos no restaurante. Atualmente, é possível atender cerca de 250 pessoas por vez, o que ocasiona filas, pois os eventos atraem até 700 turistas. O novo Centro de Turismo Rural terá condições de fornecer no mínimo mil refeições. A agroindústria de panificados se integrará ao restaurante fornecendo produtos para o café da manhã servido nos eventos e para a comercialização no mercado local e regional.

Próximo à sede da associação, às margens do Rio Ivaí, há dois condomínios compostos por dezenas de chácaras de lazer que recebem visitantes durante todo o ano. A expectativa é que a nova estrutura atraia essas pessoas e a associação se torne referência em turismo rural na região.

Entre os eventos maiores realizados na região estão: Caminhada Internacional da Natureza, percurso de caiaque no Rio Ivaí e trilha de motocross. O presidente da associação, Paulo Istchuk, disse que será possível agora estruturar um calendário anual de eventos. Os agricultores associados já têm experiência em produção e comercialização direto ao consumidor e para programas institucionais.

Participaram da inauguração, entre outras autoridades, o prefeito de Borrazópolis, Adilson Luchetti, e o deputado estadual Cobra Repórter.