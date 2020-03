Técnico de futebol morre vítima de coronavírus na Espanha

Um jovem de 21 anos, técnico de um time das categorias de base do Atlético Portada Alta, da Espanha, morreu neste domingo (15) vítima de coronavírus. Francisco Garcia, estava internado em um hospital de Málaga e testou positivo para o COVID-19 na semana passada.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o jovem era um paciente oncológico, que ainda tratava um câncer. Por isso, ele pertencia ao chamado grupo de risco. O técnico se tornou a sétima morte confirmada na região da Andaluzia, onde fica a cidade de Málaga.



Na semana passada, o Campeonato Espanhol foi suspenso por duas rodadas como medida preventiva contra a pandemia. O elenco do time principal do Real Madrid se encontra em quarentena, depois que um jogador de basquete do clube foi diagnosticado com o vírus.



Com informações do Extra