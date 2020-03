No Paraná, PRF recupera caminhonete e materiais furtados de oficina situada em São Manuel (SP), assista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Apucarana, na tarde deste domingo (15), uma caminhonete e materiais que foram furtados de uma oficina de automóveis localizada no município de São Manuel, na madrugada.

Por volta do meio-dia, agentes da PRF receberam a informação de que uma caminhonete furtada em São Manuel, interior de São Paulo, estaria circulando próximo de Apucarana. De posse das características do veículo, os policiais iniciaram rondas a fim de localizá-la e abordá-la.

Na BR-376, os policiais identificaram o veículo, uma Fiat Strada, e na tentativa de abordagem, o motorista fugiu, sendo perseguido. Ele adentrou em uma rua transversal à rodovia, abandonando e fugindo para o interior de uma mata próxima. Ele não foi localizado.

Dentro do veículo estavam sendo transportados diversos equipamentos furtados da oficina como televisores, notebook, diversos “scanners” veiculares, sistemas de limpeza de bicos injetores, 30 pneus, 11 baterias, cheques, chaves dos carros dos clientes, entre outros itens.

Em contato com o proprietário da oficina, analisando as câmeras de segurança do estabelecimento, ele disse que o assalto se deu por volta das 2 horas da manhã e cerca de 5h30, o veículo saiu carregado da oficina, sendo recuperado a mais de 400 quilômetros de distância, no Paraná. Ele ainda estimou o prejuízo em cerca de R$ 300 mil.

Nesta segunda (16), ele se dirigiu até a Polícia Civil em Apucarana, onde a ocorrência foi registrada e onde os materiais foram depositados, para conferência e a atualização patrimonial.

Assista: