Delegado é indiciado por duplo feminicídio pela morte da esposa e enteada 

O delegado Erik Busetti, suspeito de matar a esposa e a enteada a tiros, em Curitiba, foi indiciado pela Polícia Civil por duplo feminicídio com incidência de aumento de pena por ter cometido o crime próximo da filha de nove anos.

O inquérito foi concluído nesta segunda-feira (16) e será encaminhado para o Ministério Público do Paraná (MP-PR).

O crime ocorreu no fim da noite do dia 4 de março, no bairro Atuba. A esposa dele, Maritza Guimarães de Souza, tinha 41 anos e era policial civil. A filha dela tinha 16 e se chama Ana Carolina de Souza.

A menina de nove anos estava dormindo no quarto no momento do crime, mas ouviu os disparos, segundo a delegada Camila. A criança não ficou ferida e foi levada para a casa de um vizinho pelo suspeito após o ocorrido.

O advogado Cláudio Dalledone, que defende o delegado, disse que "irá tomar conhecimento dos fatos anunciados pela Polícia Civil e se manifestará oportunamente".

(DO G1)