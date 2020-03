China anuncia que tem menos casos locais de coronavírus

A China anunciou a queda de novas infecções de coronavírus, mas grandes cidades como Pequim e Xangai continuam enfrentando casos de viajantes infectados que chegam do exterior.

O país teve 16 infecções novas de coronavírus no domingo (15), disse a Comissão Nacional de Saúde nesta segunda-feira, menos do que as 20 do dia anterior, elevando o total do território continental a 80.860 pessoas. Doze delas são infecções importadas, excedendo pelo terceiro dia o número de transmissões domésticas.

Pequim respondeu por quatro infecções, a província de Guangdong, no sul, por quatro, e o polo comercial de Xangai por duas, uma em Yunnan, no sudoeste, e outra em Gansu, no noroeste, o que elevou a soma de infecções importadas para 123.

A China endureceu as verificações de viajantes internacionais, e a capital Pequim ordenou que qualquer pessoa chegando do exterior passe 14 dias em suas instalações de quarentena a partir desta segunda-feira.

Cruzeiros são suspensos

O país suspendeu as partidas de navios zarpando de portos do território continental para cruzeiros internacionais, além de rotas para a Coreia do Sul e o Japão, de acordo com comentários feitos em uma entrevista coletiva do Conselho Estatal nesta segunda-feira.

A soma de mortes causadas pelo surto na China estava em 3.213 até domingo, 14 acima do dia anterior. Em Hubei, houve 14 novas mortes novas, 13 em Wuhan, o epicentro da epidemia.

Agora, que o crescimento no número de casos novos diminui, a China está aumentando a doação de suprimentos a outros países.