Paraná Clube garante classificação para quartas de final do Campeonato Paranaense

Foi no sufoco até um tanto quanto desnecessário que o Paraná Clube garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paranaense. O time paranista garantiu a última vaga entre os oito classificados mesmo perdendo para o Toledo por 1×0, na tarde deste domingo (15), no Estádio 14 de Dezembro, no Oeste do Estado. Mesmo assim, os jogadores do Tricolor saíram na bronca com mais uma atuação ruim da equipe no Estadual.

“Tem que ter vergonha na cara. Não pode de jeito nenhum. Não pela derrota, mas pelo o que a gente apresentou hoje (ontem). Não existe jogar o que a gente jogou”, protestou o zagueiro Fernando Timbó.

Quem também criticou a atuação ruim do Paraná foi o atacante Rodrigo Rodrigues. “Não pode. Independentemente de condições da classificação, não podemos jogar dessa maneira e ter um resultado como esse. Com todo respeito ao Toledo, temos que nos impor mais e melhorar muito se quiser conseguir algo a mais na temporada”, emendou.

O goleiro Filipe Santos estreou com a camisa do Paraná Clube e fez seu primeiro jogo como profissional aos 22 anos. O arqueiro veio do Corinthians e, apesar da derrota, teve uma boa atuação. O jogador lamentou a derrota e agora já pensa nos playoffs do Campeonato Paranaense, quando o Tricolor terá pela frente o clássico contra o Coritiba.

“Feliz pela estreia, por mostrar meu trabalho. Meu primeiro jogo como profissional, dá um frio na barriga. Pude fazer uma grande partida, mas trocaria por uma vitória. Faz parte, temos que levantar a cabeça. Estamos dentro e agora e mata-mata. É um campeonato diferente. Deixaram a gente chegar. Chegamos e agora vamos trabalhar firme e forte para mostrar a cara do Paraná”, finalizou.

(Banda B)