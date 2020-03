Governo de SP determina novas medidas de enfrentamento ao coronavírus

A partir de terça-feira (17), todos os funcionários públicos estaduais de São Paulo com mais de 60 anos, com exceção dos que atuam nas áreas de segurança pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Além disso, museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do estado ficarão fechados por até 30 dias. Os 153 centros de Convivência do Idoso ficarão fechados durante 60 dias. As medidas foram anunciadas na noite de domingo (15) pelo governador João Doria.

Como parte de um conjunto de medidas para intensificar o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), Doria também recomendou ao setor privado de entretenimento (teatros, cinemas, casas de espetáculo) que mantenham os estabelecimentos fechados por até 30 dias.

“Essas são as novas medidas, o que não significa que novas decisões não venham a ser tomadas nos próximos dias, de acordo com o acompanhamento do Centro de Contingência do Estado de São Paulo”, disse Doria.

As medidas serão detalhadas pelo governador na tarde desta segunda-feira (16).