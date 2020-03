Estado leva Feira da Cidadania a Londrina nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho vai levar nesta quarta-feira (18), a Londrina, no Norte, toda a estrutura da Feira da Cidadania, com oferta de serviços e atendimentos gratuitos para atender a população em vulnerabilidade social.

Será no Jardim Bandeirantes, das 9 às 17 horas, um dos bairros mais populosos de Londrina, com mais de 40 mil habitantes. A feira será montada na Praça das Laranjeiras, na esquina das ruas Serra da Esperança, com Serra do Mel. “Vamos levar a feira às cidades paranaenses com mais de 200 mil habitantes”, diz o secretário Ney Leprevost.

Estarão disponíveis gratuitamente serviços da Agência do Trabalhador de Londrina (cadastro para intermediação de vagas de emprego, capacitação de mão de obra e atendimento para a solicitação de aposentadoria); Tarifa Social (Copel e Sanepar); Nota Paraná (Cadastramento), Detran e Procon (Orientações e Serviços); Celepar (Piá Paraná); Saúde (teste de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação), ID Jovem (emissão de documento para jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, que dá direito a meia entrada em cinemas e shows, além de assento gratuito em ônibus intermunicipal).

Também haverá corte de cabelo gratuito (senhas limitadas); Ônibus Lilás (atendimento itinerante à mulher em situação de violência); Programa 60+ e Daí (orientações a pessoa idosa); Guarda Municipal (apresentação do canil e educação em segurança para crianças); Passe Livre (pessoas com deficiência), Tribunal de Justiça (conciliações, mediações, divórcio, reconhecimento de paternidade); atividades culturais; distribuição de mudas, educação ambiental e reciclagem; e divulgação dos aplicativos Paraná Serviços e Paraná Solidário.

A feira conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, Associação dos Moradores do Jardim Bandeirantes, Exército Brasileiro e Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).