CNN Brasil estreia com erro de grafia no microfone e viraliza

Neste último domingo (15), foi ao ar a estreia da 'CNN Brasil', novo canal de notícias, que chega ao Brasil com o sinal aberto temporariamente nas operadoras de TV e plataformas digitais.



Os jornalistas Monalisa Perrone e Evaristo Costa deram as boas-vindas direto do estúdio da emissora em São Paulo e já no início da transmissão, internautas repararam um erro de grafia no microfone que Evaristo mostrou ter recebido direto dos Estados Unidos. Abaixo do logo da CNN, o objeto trouxe a palavra ‘RASIL’, sem a letra B, que provavelmente descolou e caiu durante a viagem. A gafe repercutiu nas redes sociais e criou uma série de piadas. Confira:

CNN Brasil está no ar. Mas o microfone enviado de Washington chegou com defeito. #CNNBrasil pic.twitter.com/1slixnGb0M

— Emerson F. Menezes (@menezes_emerson) March 15, 2020