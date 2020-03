Rio de Janeiro registra caso de paciente “muito grave” com coronavírus

O estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de um doente que apresenta estado de saúde muito grave devido à contaminação por coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o homem, que tem mais de 60 anos, está internado.

Até agora, foram confirmados no estado 24 casos da doença. Mais 95 casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades sanitárias estaduais. Em todo o Brasil, foram confirmados 200 casos.

O governo do estado deve suspender cirurgias eletivas a fim de liberar leitos de terapia intensiva para tratar de futuros pacientes. Também estão previstas as conversões de leitos de enfermaria em terapia intensiva e a compra de equipamentos para esses novos leitos.

Respiradores

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, na noite de domingo(15), em nota, que comprou 800 respiradores, além de insumos para atendimento a pacientes diagnosticados com coronavírus. Os respiradores são equipamentos para tratar de pessoas com dificuldade de respirar, sintoma apresentado por alguns pacientes com o Covid-19.

De acordo com a secretaria, a medida é preventiva para atender a um possível aumento do número de pessoas internadas com sintomas graves do coronavírus. A secretaria também reservou 150 leitos para a internação desses pacientes.

“No Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, um andar inteiro da unidade foi preparado para esses casos e outro já foi reservado para receber os pacientes”, diz a nota.

Entre os insumos comprados especificamente para tratamento do coronavírus estão máscaras, óculos, capote e luvas para evitar a contaminação de profissionais de saúde.

A Secretaria recomenda que pessoas que apresentem dificuldade de respirar procurem as unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), os centros de emergência regional (CER) e hospitais de emergência. A capital fluminense tem 22 casos confirmados da doença.