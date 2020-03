UFPR e UTFPR suspendem aulas por duas semanas

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - que possui um campus em Apucarana - decidiram, neste domingo (15), suspender as aulas por duas semanas por causa do novo coronavírus.

A medida determina que as atividades letivas acadêmicas presenciais sejam suspensas por duas semanas, a partir desta segunda-feira (16).

De acordo com a UFPR, a decisão pode ser prorrogada, dependendo do avanço da Covid-19. Até sábado (14), o Paraná tinha seis casos confirmados e 60 suspeitos, conforme o Ministério da Saúde.

Ao longo das duas semanas, as instituições vão "planejar e atender as condições de prevenção necessárias no combate ao Covid-19, recomendadas pelas próprias autoridades públicas de saúde, a exemplo de itens de higiene como álcool gel e sabonetes, praticamente ausentes no mercado".

A medida não se aplica ao Hospital de Clínicas (HC), da UFPR, em Curitiba.

A decisão impacta cerca de 30 mil alunos da UFPR e aproximadamente 35 mil alunos da UTFPR.

(Com informações do G1)