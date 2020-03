Preta Gil confirma que está coronavírus e em isolamento

Preta Gil confirmou aos fãs neste sábado (14) que testou positivo para coronavírus. A cantora está em isolamento domiciliar, e publicou um vídeo no Instagram.

"Acordei com muita dor de cabeça, calafrio, dor no corpo, uma ligeira dor de garganta. A partir do momento em que fiz o exame, já me coloquei em isolamento e permanecerei assim por mais quantos dias os meus médicos disserem que tenho que ficar," disse no vídeo.

A cantora ainda contou que no último fim de semana, se apresentou em um casamento em Itacaré (BA). Dias depois, soube que três convidados da cerimônia haviam sido diagnosticados com coronavírus.



A festa de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, e Marcelo Bezerra aconteceu em um resort de luxo na cidade baiana. Havia cerca de 500 convidados.

Já passa de 100 o número de casos confirmados da doença no país.