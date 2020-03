Governo do Estado divulga nota informativa sobre realização de eventos no final de semana

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), informa que eventos programados ainda devem ser mantidos. A decisão foi baseada na instrução do Ministério da Saúde para que cada gestor de Unidade Federada deva adaptar as recomendações para a sua realidade local. A indicação é de manter o que está agendado até a segunda-feira (16), quando uma nova avaliação do cenário será realizada pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública da Sesa.

No Paraná, portanto, não se justifica neste momento a suspensão ou cancelamento de atividades em função da situação epidemiológica da doença favorável do Estado: não há transmissão local ou comunitária. Seis casos da doença Covid-19 foram confirmados até a sexta-feira (13), todos importados, ou seja, as pessoas foram contaminadas com o vírus fora do Paraná e do país. Cinco delas na Europa e outra nos Emirados Árabes. A Sesa ainda investiga 72 casos e já descartou outros 34 pacientes.

O entendimento do COE pela manutenção dos eventos programados foi definido em reunião nesta sexta-feira (13) com 20 representantes da Sesa e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná (Caop).

A Sesa atua de forma transparente esclarecendo a população sobre as medidas fundamentais para evitar a contaminação pelo coronavírus. Caso seja necessário, o Estado tomará ações mais restritivas em tempo oportuno para o controle social e de saúde pública a fim de mitigar os efeitos da Covid-19 no Paraná.

Estiveram presentes na reunião do COE: o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o coordenador do Caop da Saúde Pública do MP-PR, Marco Antonio Teixeira; a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, a diretora-geral do Laboratório Central do Estado (Lacen), Célia Fagundes da Cruz; e representantes de diversas áreas técnicas da Sesa