Combos facilitam a contratação do serviço de telefonia fixa no Brasil

A popularização dos smartphones, da internet móvel e redes sociais de mensagens trouxeram novos panoramas para diversos serviços no Brasil e no mundo. Com uma comunicação muito mais imediata, os hábitos mudaram. Para muita gente, o tradicional ainda também faz parte do cotidiano.

No mundo do WhatsApp, Facetime e Messenger pode parecer estranho que o telefone fixo ainda tenha espaço. Só que ele tem e, em muitos casos, além de útil, é fundamental. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil apresenta cerca de 33 milhões de linhas de telefone fixo.

Número expressivo quando levamos em conta que muitas dessas linhas atendem mais de uma pessoa. Se o assunto é a contratação desse serviço, qual é a melhor opção para economizar e ter acesso a uma linha de qualidade? Os combos, com certeza, são a resposta correta.

Unindo alguns serviços e diminuindo o preço pago pelo consumidor, os combos permitem contratar um telefone fixo para casa/negócio. E ainda, agregar televisão a cabo e internet no mesmo pacote, como no caso da Net Planos de Internet. Pensando nisso, confira quatro motivos para comprovar que os combos são a melhor opção para contratação do serviço de telefone fixo no Brasil.



Economia

Segundo levantamento do site comparador de preços Melhor Plano, os combos de internet, telefone fixo e televisão a cabo geram economias de até 45% nos valores - quando comparados com a contratação individual destes serviços. Por isso, o primeiro motivo dessa lista não poderia ser outro.



Se está procurando economizar na contratação do telefone fixo para casa ou empresa, os combos vão permitir fazer isso gastando menos. Um exemplo é que é possível se contratar Net Combo com 120 canais de televisão a cabo, 120 mega de internet e mais o telefone fixo por apenas R$ 219,80 por mês. Contratar esses serviços individualmente sairia muito mais caro para o consumidor.



Menos Burocracia



Ninguém merece aquele tanto de boletos para pagar no final do mês. Por isso, os combos permitem agregar as contas de telefone, internet e televisão a cabo em uma mesma fatura. Essa união gera menos burocracia e, também, facilidade na organização do orçamento familiar ou empresarial.



O tempo extra o cliente pode aproveitar para usufruir dos outros serviços que vêm agregados ao telefone fixo nos combos: assistir a uma série ou filme na televisão a cabo ou colocar suas redes sociais em dia na internet.



Melhores condições



Os combos te permitem assinar serviços de maior qualidade por preços mais baratos, principalmente quando o assunto é o telefone fixo. A contratação individual de serviços de comunicação normalmente é cara e com limitações maiores na qualidade do produto adquirido. Os combos, por se tratarem de uma venda conjunta para a empresa, oferecem melhores condições.



É possível se adquirir mais minutos no Telefone da Net, canais extras de televisão a cabo e megas de internet quando você contrata todos os serviços de uma vez.





Adaptabilidade

A contratação do telefone fixo através de um combo permite que o cliente adapte o serviço às necessidades reais. Se você tem um negócio online que precisa do telefone fixo para atendimento de clientes, o Net Combo Internet permite que você agregue a esse serviço uma banda larga de qualidade para executar outras tarefas da empresa.



Se o motivo da contratação do telefone fixo é a segurança e acesso de contato a um parente idoso que mora sozinho, a adesão da televisão a cabo no mesmo plano pode oferecer boas opções de entretenimento para a casa. A adaptabilidade dos planos a diferentes perfis de usuários é uma vantagem que só os combos oferecem.