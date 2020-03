Devido ao coronavírus, TCE-PR suspende a realização de cursos presenciais

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu os eventos presenciais de capacitação programados até o final do mês por sua Escola de Gestão Pública (EGP). Dessa forma, o TCE-PR acata recomendações do Ministério e da Secretaria Estadual da Saúde, como auxílio no combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Assim, ficam adiados os seguintes eventos: Ouvidoria Day (que estava agendado para esta segunda-feira, 16, em Curitiba); Jurisprudência na Compra de Medicamentos (dia 18, em Cascavel); Seminário Nacional sobre Parcerias Público-Privadas: Enfoques Importantes para o Controle Externo (dia 19, em Curitiba); e Entrega de Contas: PAF, PCA e Encerramento de Mandato, que estava marcado para os dias 20, em Francisco Beltrão, e 27, em Curitiba.

A medida está alinhada às políticas de prevenção que começam a ser adotadas em caráter nacional e estadual, que propõem o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas em razão da pandemia.

Cursos online

Durante o período de suspensão dos cursos presenciais, a Escola de Gestão Pública continua a oferecer capacitações no formato online. São 110 cursos, seminários e palestras à disposição dos interessados. Gratuitos e ministrados por especialistas, esses cursos oferecem capacitação nas principais áreas da administração pública, incluindo Contabilidade, Administração, Direito, licitações e contratos, atos de pessoal e transferências voluntárias de recursos, entre outros temas.