Jogos de futebol terão portões fechados a partir do fim de semana

Os jogos de futebol de vários campeonatos no país serão realizados com portões fechados a partir do próximo final de semana. As decisões seguem orientação do Ministério da Saúde, que, nesta sexta (13), orientou que eventos com concentração próxima de pessoas fossem cancelados, adiados ou, se não fosse possível suspendê-los, que ocorram sem público. A razão é o surto do novo coronavírus (Covid-19), que desde a última quarta é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma epidemia global.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, “não há regra única, cada local deve avaliar com as autoridades locais. Não temos o Brasil inteiro na mesma situação. O que não impede que tenhamos que adotar alguma medida geral em algum momento”.

Desta forma, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou nesta sexta que os jogos da primeira e segunda divisões do estadual serão realizados sem torcida. "A medida segue as orientações do governo do Estado em relação ao risco de contágio do coronavírus", informa a entidade.

Já a CBF emitiu uma nota no início da tarde desta sexta informando que todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro acontecerão com portões fechados.

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público. A CBF já comunicou as Federações Estaduais de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades. Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos”, diz a nota.

Antes, a Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) já havia suspendido a venda de ingressos para todas as partidas da terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, marcadas para o fim de semana.

Com a orientação do Ministério da Saúde de que os confrontos agendados para a capital ocorram sem a presença de torcedores, serão afetados o clássico entre Vasco e Fluminense, no próximo domingo (15) no Maracanã, além dos compromissos de Flamengo e Botafogo pela competição.

Outro clássico brasileiro que será disputado com portões fechados é o que envolve São Paulo e Santos, no próximo sábado no Morumbi. O Tricolor e o Peixe já foram comunicados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que recebeu a mesma orientação que a Ferj para jogos na capital. O embate entre Corinthians e Ituano, no próximo domingo na Arena do Timão, também será atingido. As partidas são válidas pela 10ª rodada do campeonato estadual. Outros duelos marcados para a cidade por torneios de divisões inferiores masculinos e femininos terão o mesmo procedimento. Por enquanto, conforme circular da FPF, os compromissos agendados para o interior do estado seguem sem alterações.

Impacto no futebol

Na última quinta, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou a suspensão dos jogos da próxima semana, de 15 a 21 deste mês, pelas Copas Libertadores e Sul-Americana. No mesmo dia, a federação uruguaia informou que as partidas do fim de semana serão disputadas, mas com portões fechados. Já nesta sexta, a associação de futebol do Paraguai paralisou o futebol local até o próximo dia 24. Na Europa, a Bundesliga (Campeonato Alemão) cancelou a rodada do fim de semana, e a Premier League (Campeonato Inglês) não terá compromissos até 4 de abril após o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, e o atacante do Chelsea Callum Hudson-Odoi serem diagnosticados com o novo coronavírus.