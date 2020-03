Revista do Tecpar recebe artigos de pesquisadores

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) está com chamada aberta para a edição especial de 75 anos de sua revista científica que será lançada no ano que vem. A oportunidade é voltada para pesquisadores do instituto e de universidades estaduais. Os interessados têm até 18 de dezembro para submeter seus artigos. As instruções para os autores podem ser acessadas AQUI.

Para a edição especial intitulada Brazilian Archives of Biology and Technology – BABT (Arquivos Brasileiros de Biologia e Tecnologia) serão aceitos trabalhos científicos nas áreas de agricultura, agronegócio e biotecnologia; saúde humana e animal; biologia e ciências aplicadas; ciência e tecnologia de alimentos; ciências ambientais; engenharias e tecnologia.

Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, a BABT é considerada uma das revistas de maior expressão no cenário nacional, com reconhecida credibilidade na comunidade científica em função da divulgação de pesquisas de alto nível.

“A longevidade desta revista reforça a vocação do Tecpar como referência na produção científica. Por isso, vamos fazer uma edição comemorativa incentivando e valorizando o trabalho dos pesquisadores paranaenses” disse. “Afinal, foi assim que o periódico surgiu, com a finalidade de divulgar os avanços científicos desenvolvidos no Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, precursor do Tecpar”, afirma Jorge Callado.

RELEVÂNCIA - Desde 2001, a BABT está disponível em formato eletrônico na Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca digital de artigos científicos com acesso aberto.

A publicação também está entre as revistas brasileiras que têm fator de impacto auditado pelo Journal of Citation Report (JCR) da Clarivate Analytics, que seleciona os periódicos mais expressivos em determinadas áreas do conhecimento. Para isso é utilizada a métrica chamada Fator de Impacto (Impact Factor).

“O Fator de Impacto identifica a frequência média com que um artigo de um periódico é citado em determinado espaço de tempo, o que acaba sendo o principal indicador de qualidade de uma revista. Ou seja, quando a citação de artigos publicados em uma revista aumenta, seu fator também aumenta”, explica Livia Nogueira dos Santos, gerente do Centro de Informação e Vigilância Tecnológica do Tecpar.

De 2017 para 2018, a revista BABT teve seu Fator de Impacto elevado de 0,676 para 0,758 no ranking das revistas científicas internacionais da Clarivate Analytics. Isso demonstra que a qualidade dos artigos publicados tem crescido, fazendo com que sejam cada vez mais citados.

SELEÇÃO – A revista científica do Tecpar recebe artigos de pesquisadores de todas as partes do mundo. São, em média, 800 por ano, com a publicação de cerca de 15%.

Os trabalhos são selecionados e avaliados pelo conselho editorial da revista, composto por pesquisadores brasileiros e estrangeiros especializados nas áreas do periódico, com credibilidade e reconhecimento da comunidade científica. O critério para seleção de seus membros está vinculado à produção recente na área específica e na pontualidade das avaliações.

Atualmente, a BABT é apoiada por importantes instituições ligadas à produção científica, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Programa de Apoio a Publicações Científicas do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), além da Fundação Araucária.