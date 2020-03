Redes municipal e estadual de ensino do RJ vão suspender aulas semana que vem

A Prefeitura do Rio e o governo do estado decidiram suspender, a partir da próxima segunda-feira (16), as aulas nas redes de ensino.

A paralisação nas escolas da Prefeitura do Rio vai durar pelo menos uma semana — é possível que se estenda até o fim de março.

Essas unidades abrirão para o almoço das crianças nesse período. Os refeitórios atenderão os alunos das 11h às 13h.

Já o governo do estado optou por parar o ano letivo por 15 dias.

O objetivo da medida é reduzir a circulação de pessoas.

A rede municipal tem 626 mil alunos; a estadual, 700 mil.

Estado define

Autoridades do governo do estado também devem definir nesta sexta se haverá restrições nos serviços.

No ensino superior, a UFF e a ESPM anunciaram a suspensão das aulas. A UFRJ decidiu paralisar as atividades extraclasse.