PSG cancela treinos até 22 de março, e Neymar faz postagem contra coronavírus

O jornal Le Parisien antecipou na manhã desta sexta-feira que a direção do Paris Saint-Germain cancelou os treinos até dia 22 de março e mandou os jogadores ficarem em casa, por causa da pandemia de coronavírus. Como o Campeonato Francês foi interrompido até segunda ordem, sem previsão de volta, e a Liga dos Campeões também, não há compromissos programados nos próximos dias para Neymar, Thiago Silva, Marquinhos & cia. De acordo com o jornal, os parisienses divulgarão oficialmente a decisão à tarde.

Neymar, inclusive, postou no stories de sua conta do Instagram uma imagem que reforça a prevenção contra a pandemia do coronavírus com a hashtag #coronaout (fora corona, em português).

De acordo com o "L’Equipe", a Liga decidiu pelo adiamento após uma reunião de emergência nesta manhã. Inicialmente, a medida fora de determinar que as partidas fossem realizadas com portões fechados, porém mudou de ideia em virtude do agravamento da situação envolvendo o Covid-19 em território francês e em toda a Europa.

A decisão pela suspensão dos dois campeonatos foi ao encontro da vontade do sindicato francês de jogadores profissionais, que expressara o desejo de que ambas os dois campeonatos fossem paralisados afim de que fosse preservada a saúde dos profissionais e também do público.

Os jogos deste fim de semana valeriam pela 29ª rodada da Primeira Divisão. O líder Paris Saint-Germain receberia o Nice, enquanto o segundo colocado Olympique de Marselha duelaria fora de casa com o Montpellier.

(Globo Esporte)