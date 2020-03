Pandemia fará 'Domingão do Faustão' não ter plateia pela 1ª vez em 3 décadas

Há 31 anos, o Domingão do Faustão surgia e com participação fundamental da plateia. Pela primeira vez, em três décadas no ar, a atração não terá a presença dos ‘companheiros’ de Fausto Silva.

O objetivo da produção da TV Globo é evitar o contato entre pessoas e a proliferação do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, 11, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia da covid-19 e o mundo entrou em estado de alerta.

A redação do E+ (seção com notícias de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo) entrou em contato com a equipe de produção do Domingão do Faustão.

Em nota oficial, a TV Globo confirmou a medida. "Como forma de prevenção ao coronavírus (covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas", afirma o comunicado.