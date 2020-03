Fórmula 1 confirma adiamento das etapas do Barein e Vietnã

Mais duas etapas da temporada atual da Fórmula 1 foram afetadas pelo coronavírus, após o cancelamento do Grande Prêmio da Austrália na noite de ontem. Os GPs do Barein e do Vietnã, previstos para serem realizados respectivamente em 22 de março e 5 de abril, foram adiados nesta sexta-feira.

Ao todo, quatro corridas do calendário 2020 foram adiadas até agora: Austrália, Barein, Vietnã e China. Não se sabe, porém, se há a intenção de suspender toda a temporada.

Também não há indicativos de quando ou onde as provas serão realocadas em outra parte do calendário da F1, que teve o início postergado com a não-realização da corrida na Austrália, que aconteceria neste domingo, dia 15.

- Devido ao contínuo avanço global do COVID-19 e após discussões com a FIA e organizadores da prova, a decisão tomada por todos foi de adiar o GP do Bahrein e o GP do Vietnã, que aconteceriam entre os dias 20 e 22 de março e 3 e 5 de abril respectivamente - informou o comunicado.

(Globo Esporte)