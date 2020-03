Procon já registrou 144 queixas sobre cancelamento de viagens

O Procon-PR já recebeu até esta sexta-feira (13) 144 reclamações de consumidores que tiveram dificuldades para cancelar suas viagens aéreas para destinos com risco de coronavírus e receber ressarcimento das passagens por parte das companhias. O órgão é vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

“O consumidor que tiver alguma dificuldade para cancelar passagens aéreas ou pacotes turísticos pode procurar o órgão do consumidor para reclamar. Vale lembrar que nem todos os destinos são considerados risco para fins de cancelamento”, disse o secretário Ney Leprevost. São considerados como risco países com grande número de ocorrências de Covid-19.

Em primeiro lugar, o consumidor deve entrar em contato com a empresa e tentar uma solução. Se não houver acordo, a alternativa é acessar a plataforma consumidor.gov.br, pelo site ou aplicativo celular, ou pode ir até o Procon-PR para formalizar a reclamação. “É importante utilizar esse canal de atendimento online. A empresa tem até 10 dias para dar o retorno da reclamação registrada. Todas as companhias aéreas participam, as nacionais e internacionais”, diz a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano.