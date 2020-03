Rio suspende aulas na semana que vem, devido ao novo coronavírus

As escolas municipais do Rio de Janeiro terão as aulas suspensas na semana que vem como medida de prevenção à circulação do novo coronavírus.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (13) pela Secretaria Municipal de Educação e entra em vigor na próxima segunda-feira (16).

A medida abrange 1.540 unidades de ensino, que têm cerca de 650 mil alunos. Apesar do fechamento, as unidades vão abrir de 11h às 13h para servir almoço aos alunos.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o conteúdo pedagógico será repassado aos alunos por meio de ensino a distância, com a plataforma digital MultiRio e as redes sociais.