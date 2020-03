Teste do governador Ratinho Junior é negativo para coronavírus

A Secretaria de Saúde do Paraná informou na manhã desta sexta-feira (13) que os exames laboratoriais realizados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior deram negativo para a Covid 19. O resultado dos exames do diretor-presidente da Invest Paraná (Agência Paraná de Desenvolvimento), Eduardo Bekin, também foi negativo.

Mesmo sem apresentar os sintomas da doença, ambos decidiram fazer o exame, após viajar para os Estados Unidos junto com uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro para uma apresentação no Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos.



Além deles, também estavam na comitiva a família do presidente, políticos e membros do governo. Todos fizeram exames nesta quinta para identificar se contraíram o novo coronavírus.

O resultado do exame feito pelo presidente Bolsonaro ainda não foi divulgado.

A testagem de toda a comitiva foi decidida porque o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, contraiu o vírus e está em isolamento domiciliar. Ele fez o exame em São Paulo, e o resultado da contraprova, que confirmou a infecção, foi divulgado na quinta.

Com informações do G1 e Diário dos Campos.