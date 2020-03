Dois homens são presos com 24 ingressos falsos para show dos Backstreet Boys

Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (12), no centro do Rio, com 24 ingressos falsificados para o show dos Backstreet Boys, que acontece nesta sexta-feira (13). Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram a prisão em flagrante por tentativa de estelionato e associação criminosa.

De acordo a Polícia Civil, os homens foram encontrados após uma vítima procurar a equipe e informar que a esposa havia comprado dois ingressos com os homens e logo em seguida teve o contato bloqueado em uma conversa de aplicativo para celular. A página da rede social, usada como plataforma para a venda dos ingressos, também foi excluída.

Ainda segundo a polícia, o homem que realizou a denúncia procurou os agentes dizendo ter entrado em contato com o vendedor, para aquisição de mais um ingresso, e pediu que os policiais o acompanhassem até o local marcado. No lugar combinado, no centro do Rio, um dos criminosos foi detido, com um ingresso. O homem alegou que era responsável pela entrega dos convites, sendo seu vizinho o detentor dos ingressos. Os agentes foram até a casa do dono dos convites, preso em flagrante, onde foram encontrados outros 23 ingressos.