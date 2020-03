Deputado destaca abertura de concurso público para Polícia Civil

O governador Ratinho Junior formalizou, nesta quinta-feira (12), a convocação de aprovados do concurso de 2018 de escrivães da Polícia Civil (PC) do Paraná. Na solenidade, realizada no Palácio Iguaçu, o governador também confirmou a abertura de um novo concurso para a seleção de novos delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas. “Sabemos que nossos profissionais estão trabalhando de forma sobrecarregada e a ideia do concurso é amenizar a demanda que estão tendo devido ao volume de serviço”, explicou o governador Ratinho Junior.

O governador disse ainda que esse pacote é para tentar amenizar esse problema e parabenizou o trabalho da PC. Disse que, mesmo com pouco efetivo, os números do ano passado são fantásticos comparados ao ano de 2018. Ele citou que, em 2019, foram mais de 250 operações. Em 2018, foram cerca de 90. A média de elucidação de crimes em 2018 foi de 31% de acordo com o governador. No ano passado, foi de 75% no interior e de 100% em algumas regiões do estado.

“Nossos profissionais da segurança têm mostrado resultado apesar do pouco efetivo e o Governo deve, no mínimo, criar uma estrutura adequada para promover a segurança pública. Tem delegado no interior que responde por até 7 comarcas. É um absurdo! É um assunto que tenho constantemente conversado com o governador. Esse é o primeiro passo porque, em breve, teremos mais boas notícias nessa área”, disse o deputado Cobra Repórter.