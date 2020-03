Paraná registra 19 novos casos de sarampo na última semana

O número de casos confirmados de sarampo no Paraná chegou a 910. Destes, 19 foram registrados apenas na última semana, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (12). A Secretaria de Estado da Saúde monitora a situação desde agosto de 2019, quando o vírus da doença voltou a circular no Estado após cerca de 20 anos sem notificações.

Os casos foram registrados em 43 municípios, a maioria – cerca de 90% – está concentrada na Região Metropolitana de Curitiba. A Capital é a cidade com mais casos confirmados: são 538.

A maior incidência ocorre na faixa etária entre 20 e 29 anos (479 casos), correspondendo a 52% do total. De acordo com os dados do boletim epidemiológico, estão em investigação mais 1873 amostras de pacientes.

VACINAÇÃO – A campanha de vacinação contra o sarampo segue até esta sexta-feira (13). Para se vacinar basta ir até uma das 1852 salas de vacinação do Estado. “Estamos falando há muito tempo sobre o sarampo, e de outras doenças também. Mas não podemos deixar de tomar a vacina quando essa é uma forma muito eficiente de prevenção da doença. Peço a todos que ainda não estão com a carteira de vacinação em dia que procurem uma unidade de saúde e façam a sua parte”.

Pessoas de cinco até 59 anos devem ser vacinadas. O público mais afetado pela doença, a população com idade entre 20 a 29 anos, deve atualizar a carteira ou fazer um reforço da proteção com uma dose a mais da vacina. Nas faixas etárias de cinco até 19 anos e de 30 até 59 anos a vacinação é para quem precisa atualizar a carteira. Crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias também devem ser imunizadas. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Acesse o calendário de vacinação.

MUNICÍPIOS – No Paraná, 43 cidades registraram pacientes com sarampo desde o primeiro caso confirmado em agosto de 2019. O município de Santa Helena, na Regional de Saúde Toledo, confirmou o primeiro caso nesta semana. Confira os números:

Curitiba e outros 19 municípios que integram a 2ª Regional de Saúde (RS Metropolitana) somam 823 pacientes com sarampo.

Curitiba: 538Almirante Tamandaré: 27Araucária: 13Balsa Nova: 2Campina Grande do Sul: 7Campo do Tenente: 3Campo Largo: 28Campo Magro: 10Colombo: 68Fazenda Rio Grande: 13Itaperuçu: 1Lapa: 2Mandirituba: 1Pinhais: 37Piraquara: 26Quatro Barras: 5Quitandinha: 1Rio Branco do Sul: 8Rio Negro: 1São José dos Pinhais: 32No Litoral do Estado, que integra a 1ª Regional de Saúde (RS Paranaguá), há 9 registros em 3 municípios:Antonina: 1Matinhos: 1Paranaguá: 7No Interior, há casos nos seguintes municípios:3ª Regional de Saúde (RS Ponta Grossa) - 3 casos em 2 municípios:Castro: 2Ponta Grossa: 14ª Regional de Saúde (RS Irati) - 9 casos em 2 cidades:Irati: 5Mallet: 4

6ª Regional de Saúde (RS União da Vitória) - 28 registros em 5 municípios:Cruz Machado: 3General Carneiro: 1Paula Freitas: 5São Mateus do Sul: 1União da Vitória: 18

8ª Regional de Saúde (RS Francisco Beltrão) - 1 caso:Francisco Beltrão: 1

11ª Regional de Saúde (RS Campo Mourão) - 1 caso:Campo Mourão: 1

15ª Regional de Saúde (RS Maringá) - 7 casos em 2 municípios:Maringá: 3Sarandi: 4

16ª Regional de Saúde (RS Apucarana) -1 caso:Jandaia do Sul: 1

17ª Regional de Saúde (RS Londrina) -10 confirmações em 2 cidades:Londrina: 9Rolândia: 1

19ª Regional de Saúde (RS Jacarezinho) - 13 casos em 2 municípios:Carlópolis: 6Jacarezinho: 7

20ª Regional de Saúde (RS Toledo) - 5 casos confirmados em 3 cidades:Marechal Cândido Rondon: 1Santa Helena: 1Toledo: 3

Há casos em investigação na 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 18ª, 21ª e 22ª regionais de Saúde.