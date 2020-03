Paraná tem 54 casos suspeitos, 29 descartados e seis confirmados

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta quinta-feira (12) mostra que o panorama do coronavírus no Paraná é de 54 casos suspeitos, 29 descartados e seis confirmados. Os confirmados são de Curitiba (5) e Cianorte (1), dois descartados - Curitiba e Corbélia; e 12 novos suspeitos – Apucarana (1), Curitiba (7), Londrina (3) e Turvo (1).

As informações oficiais podem ser acessadas através do boletim diário divulgado no site da Secretaria da Saúde. Os dados são compilados todos os dias até as 12h. Após este horário, qualquer nova informação será inserida no próximo boletim.

COE AMPLIAÇAO - Em reunião na tarde desta quinta-feira, o COE – Centro de Operações de Emergências, instalado desde o início de fevereiro para monitoramento e definições estratégicas do coronavírus , informou que ampliará a atuação também para a dengue e febre amarela.

A reunião foi acompanhada pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública (CAOP) do Ministério Público do Paraná, Marco Antonio Teixeira, e pela assessora jurídica do CAOP, Elaine Bueno Piekarki.

“O momento é de congregação de esforços e a presença da instituição acontece neste sentido”, disse o representante do MPPR, Marco Teixeira. Segundo ele, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública também acompanha a situação da dengue e da febre amarela, além do coronavírus e de outros agravos e situações que evolvam questões de saúde da população.